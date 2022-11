Ein Mangel an Busfahrern führt dazu, dass in Gräfelfing und Planegg zwei Regionalbuslinien von November an teilweise nur im 40-Minuten-Takt fahren. Das hat Landrat Christoph Göbel (CSU) bei der Bürgerversammlung in Gräfelfing am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben. Grund ist ein allgemeiner Fachkräftemangel im Öffentlichen Nahverkehr. Betroffen sind die Linien 259 und 265. Beide steuern das Gräfelfinger Gewerbegebiet an, die Linie 265 bedient auch das Planegger Gewerbegebiet. Der 265er Bus fährt im Abschnitt zwischen dem S-Bahnhof Planegg und dem Gewerbegebiet Steinkirchen nur im 40-Minuten-Takt. Die Linie 259, zwischen Bahnhof Pasing und Martinsried, fährt auf ganzer Strecke bis auf weiteres nur im 40-Minutentakt. Momentan ist die Einschränkung befristet bis 10. Dezember. Insgesamt sind derzeit acht Buslinien im Landkreis München betroffen, möglicherweise kommen noch andere hinzu, heißt es aus dem Landratsamt.