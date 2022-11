Von Udo Watter, Unterföhring

Die Kabarettistin Luise Kinseher hat viele Jahre lang als Mama Bavaria scharfzüngig ihre bayerischen Landsleute umsorgt, nun macht sie sich auf zu den Weiten der menschlichen Seele. Ihr neues Bühnenprogramm "Wände streichen, Segel setzen", das sie am 16. Februar präsentiert, ist zugleich der Auftakt zur neuen Unterföhringer Kultursaison. Weitere kabarettistische Höhepunkte folgen mit Holger Paetz, der als Bußprediger dem Publikum die Leviten liest, oder mit dem Auftritt von Marco Tschirpke, dem Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises im Juni. Aber natürlich wird im Bürgerhaus und anderen Veranstaltungsorten der Gemeinde weit mehr angeboten als Kabarett und Comedy: Theater, Oper, Jazz, Ballett, Ausstellungen, Lesungen. Kindertheater sind auch auf dem Programm.

Der Abo-Verkauf hat begonnen

Der Abo-Verkauf für die neue Spielzeit hat jetzt begonnen, ein spezielles Wahlabonnement kann von diesem Samstag, 26. November, an erworben werden und Einzelkarten gibt es von Samstag, 3. Dezember, an. Vier Abo-Sparten stehen zur Auswahl: Schauspiel, Musik, Kabarett und Kleinkunst mit jeweils vier Veranstaltungen.

Mit aller gebotenen Vorsicht kann man attestieren: Das Kulturleben normalisiert sich allmählich wieder. Die Spielzeit in Unterföhring bietet jedenfalls erneut viel Hochkarätiges, internationale Ensembles wie lokale Kreative. In der Theatersparte wird am 23. April der Politthriller "Aus dem Nichts" nach dem Film von Fatih Akin über den NSU-Skandal gezeigt, aber auch ein aktuelles Theaterstück zum Thema Klimaschutz und Widerstand ("No Planet B", 31. März). Das Neue Globe Theater aus Potsdam präsentiert William Shakespeares "Sturm" als überbordendes Theatererlebnis.

Vielfältige Musikveranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm: Von Klassikkonzerten mit der Sinfonietta Hong Kong über einen Klavierabend mit der ukrainischen Pianistin Lilian Akopova bis zum Genregrenzen sprengenden Konzert der Queenz of Piano oder dem Rockmusical "Rock me, Hamlet!" und Verdis "Maskenball". Aber auch Freunde des Jazz dürfen sich wieder auf den Frühsommer freuen: Das renommierte Internationale Jazz-Weekend kann mit Shooting-Stars aus den USA wie Bill Frisell, Lizz Wright und Peter Madsen aufwarten. "Wir möchten Ihnen Kultur nahebringen: hautnah und intensiv!", wünscht sich das Unterföhringer Kulturteam um Leiterin Barbara Schulte-Rief. Weitere Informationen gibt es unter www.buergerhaus-unterfoehring.de oder unter Telefon 089/950 81 506.