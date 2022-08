Das Staatliche Bauamt Freising saniert im August die Ortsdurchfahrt von Brunnthal. Die Kreisstraße M 11 erhält dort einen lärmmindernden Fahrbahnbelag. In der ersten Bauphase bis voraussichtlich 11. August (Sanierung zwischen Feldstraße und Hofholdinger Straße) führt die Umleitungsstrecke von Brunnthal über die Kreisstraße M 27 nach Hofolding, weiter auf der Staatsstraße 2070 nach Sauerlach und von dort über Staatsstraße 2573 nach Lanzenhaar. In der zweiten Bauphase bis voraussichtlich 22. August (Hofoldinger Straße bis Münchner Straße) wird der Verkehr aus Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn über die Staatsstraße 2367 bis nach Faistenhaar umgeleitet und von dort auf der Staatsstraße 2070 bis nach Hofolding und über die Kreisstraße M 27 zurück nach Brunnthal. Während der Asphaltierungsarbeiten in der dritten Bauphase bis 28. August läuft der Verkehr über die Staatsstraße 2367 bis nach Faistenhaar, auf der Staatsstraße 2070 bis Sauerlach und von dort über die Staatsstraße 2573 nach Lanzenhaar.