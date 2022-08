Arbeiten an der Blackbox

Steht seit mehr als einem halben Jahr still: die Biomüllvergärungsanlage in Kirchstockach, die Küchen- und Gartenabfälle zu Gas verarbeitet hat.

Weil sie nicht mehr den Anforderungen an den Gewässerschutz entspricht, steht die Biomüll-Vergärungsanlage in Kirchstockach seit Jahresbeginn still. Die Revisionsarbeiten fördern Überraschungen zu Tage - und die Zeit für die Wiederinbetriebnahme läuft langsam ab.