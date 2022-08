Eine Mammutaufgabe ist es für die Schulen im Landkreis München, die aus der Ukraine geflohenen Kinder und Jugendlichen zu integrieren und so gut wie möglich zu unterrichten. Nicht zuletzt deshalb, weil es an muttersprachlichem Lehrpersonal fehlt.

Von Sabine Wejsada, Landkreis München

Gerade haben die Sommerferien begonnen, doch an den Schulen richten sich bereits die Blicke auf den Herbst. So gilt es nicht nur, Stundentafeln aufzustellen, Lehrer einzuteilen, Belegungspläne für Räume festzulegen, sondern dafür Sorge zu tragen, dass die aus der Ukraine geflohenen Schülerinnen und Schüler von Mitte September an so gut wie möglich integriert und unterrichtet werden.

Aktuell sind laut Schulamt an den allgemeinbildenden Schulen im Landkreis München 960 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine angemeldet (Stand: 26. Juli). An den Mittel- sowie Realschulen und Gymnasien werden geflohene Mädchen und Jungen in sogenannten Brückenklassen unterrichtet. 34 mit 510 Schülerinnen und Schülern sind zum Schulstart im Landkreis geplant. An den Grundschulen besuchen die ukrainischen Kinder die Regelklassen und erhalten zusätzlich Deutschunterricht über das vom bayerischen Kultusministerium aufgelegte Programm "Deutsch plus". Das Schulamt rechnet nach den Worten von dessen Leiter Ulrich Barth derzeit inklusive der Kinder, die neu in die ersten Klassen kommen, mit etwa 450 Schülerinnen und Schülern. Eine genaue Prognose der Schülerzahlen aber könne man für den Beginn des Schuljahres im September wegen der "dynamischen Lage", so Barth, nicht treffen.

Ob diese Zahlen nach den Ferien noch Bestand haben, weiß niemand. Nicht einmal das Kultusministerium wagt eine Prognose. "Die Entwicklung im Schuljahr 2022/2023 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar", heißt es von dort. "Soweit derzeit bekannt, streben die meisten geflohenen Familien eine baldige Rückkehr in die Ukraine an." Der Kriegsverlauf sowie das Ausmaß der Zerstörungen in der Ukraine könnten aber auch zur Folge haben, dass viele Eltern mit ihren Kindern noch für längere Zeit in Bayern bleiben.

In Neubiberg startet eine Brückenklasse mit 20 Kindern, eine Lehramtstudentin aus Kiew hilft aus

Am Neubiberger Gymnasium ist Ulrike Gillhaus von der erweiterten Schulleitung verantwortlich für die Unterrichtung der ukrainischen Schüler. Am Telefon klingt sie etwas atemlos vor lauter Planerei. Sie hat viel zu erzählen, was alles zu bedenken ist, um geflüchteten Kindern und Jugendlichen einen halbwegs gelungenen Start ins neue Schuljahr zu ermöglichen - und den übrigen Schülern auch. In Neubiberg werden heuer drei erste Schultage geplant: für die ukrainischen Schüler, für alle anderen - und für die Vorläuferklassen des Putzbrunner Gymnasiums. Gillhaus und ihre Kolleginnen und Kollegen arbeiten quasi auf drei Ebenen.

In Neubiberg wird es im September eine Brückenklasse mit insgesamt 20 Zehn- bis 14-Jährigen aus der Ukraine geben. Zwei von ihnen, ein Junge und ein Mädchen, haben am Gymnasium bereits im abgelaufenen Schuljahr die sechste und siebte Klasse besucht und werden auch in die Brückenklasse gehen. Manche der Neuen kommen aus Grundschulen, andere haben in Deutschland noch keine Schule besucht. Die Gruppe sei also sehr heterogen, sagt Gillhaus, was sie und ihre Kollegen vor große Herausforderung stellt - gerade was den Fachunterricht angeht. Um Mathe oder Bio geht es ihren Worten zufolge allerdings erst in zweiter Linie. Deutsch zu lernen steht ganz oben auf der Agenda. Und: "Wir bemühen uns, zunächst einmal eine Atmosphäre herzustellen, dass Lernen überhaupt möglich ist."

Dabei haben die Neubiberger Glück. Gillhaus ist es gelungen, eine in Kiew geborene und seit sechs Jahren hierzulande lebende Lehramtsstudentin zu finden, die sich um die Gruppe der Flüchtlingskinder kümmern wird. Die junge Frau, die Mathe und Chemie im Lehramt studiert und kurz vor dem ersten Staatsexamen steht, sei bereits in die seit Wochen laufenden Vorbereitungen für den September eingebunden, habe Eltern und Schülern bei den Aufnahmepapieren geholfen und sie durch den Dschungel der deutschen Bürokratie geleitet. Zudem teilt sich die Schule in Neubiberg eine weitere Lehrerin mit dem Gymnasium in der Nachbargemeinde Ottobrunn. Und es gibt noch eine Ärztin aus der Ukraine, die als externe Fachkraft unterstützt - in Stunden wie Sport, Musik oder Kunst.

Alles in allem sei man so schlecht nicht aufgestellt, findet die Neubiberger Pädagogin, räumt aber ein, dass alle in den Schulen nach mehr als zwei Jahren Corona, einer dünnen Personaldecke durch den anhaltenden Lehrermangel und der herrschenden Unsicherheit, wie sich der Krieg und damit auch die Flüchtlingszahlen weiter entwickeln, "ganz schön geschlaucht sind". Trotzdem ist Gillhaus durchaus zuversichtlich. Auch was ihre eigenen Sommerferien angeht: "Wenn alles gut geht, dann habe ich vielleicht ab dem 9. oder 10. bis Ende August Urlaub."

Detailansicht öffnen Antje Radetzky leitet die Grundschule an der Camerloherstraße in Ismaning. (Foto: privat)

Ähnliches schwebt Antje Radetzky vor. Sie leitet die Grundschule an der Camerloherstraße in Ismaning, wo bislang sieben ukrainische Buben und Mädchen unterrichtet werden - in Regelklassen. Eine sogenannte Willkommensklasse, wie sie nach Ankunft der geflüchteten Kinder an vielen Grundschulen eingerichtet worden sind, hat es an der Camerloher nicht gegeben. Aktuell geht Radetzky nach eigenen Worten von drei neuen Erstklässlern aus der Ukraine aus. Sie und die bereits eingeschulten Flüchtlingskinder würden - "so gut es geht" - integriert. "Wer gerade Zeit hat, fördert sie", sagt die Ismaninger Schulleiterin. Wie überall sind die Lehrerinnen und Lehrer auf die Mithilfe der hiesigen Kinder angewiesen, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Im vergangenen Schuljahr hat die Schule laut Radetzky zudem auf "eine ehrenamtliche Dame" zurückgreifen können. Dies habe einmal in der Woche beim Betreuen der geflüchteten Schulkinder geholfen.

Genau planen lässt sich nichts. "Die Unsicherheit ist groß", sagt eine Rektorin

Wie es im neuen Schuljahr werden wird, so ganz genau planen lässt sich das nicht. "Die Unsicherheit ist groß", sagt Antje Radetzky. Doch es gebe auch gute Nachrichten. Es sehe so aus, als könne die Drittkraft, also eine externe Hilfe, ihre Stunden aufstocken. Diese sei für alle Kinder zuständig, die kein Deutsch sprechen und im Laufe des Schuljahrs an die Schule kommen. Von September an wird sie den ukrainischen Buben und Mädchen mit dem Programm "Deutsch plus" zur Seite stehen.

Was die Ismaninger Rektorin, die auch im Vorstand des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) in Oberbayern engagiert ist, weiter umtreibt, ist die enorme Belastung der Lehrkräfte und Schulleitungen an den Grund- und Mittelschulen in den vergangenen drei Jahren. Sie und ihre Kolleginnen seien immer wieder über ihre Belastungsgrenze hinaus beansprucht worden. "Wir können einfach nicht mehr", schildert Radetzky, "wir sind mit all den zusätzlichen Aufgaben sowie dem nicht ausreichenden Personal äußerst überlastet, arbeiten beispielsweise die Wochenenden durch und weit mehr als zehn Arbeitsstunden pro Tag und wünschen uns viel mehr Unterstützung." Der Beruf des Lehrers an an Grund- und Mittelschulen werde "so ganz und gar nicht attraktiver".

Auch im Schulamt weiß man um diese Probleme. Die personelle Situation bei den Lehrkräften sei wie auch in anderen sozialen Berufen angespannt, beschreibt Schulamtsleiter Barth die Situation. Derzeit lege man einen starken Fokus auf die Akquise von zusätzlichem Lehrpersonal, Geld vom Kultusministerium sei vorhanden. Gerade für das Unterrichten der geflohenen Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine sei man auf der Suche nach Lehrpersonen, die einerseits die Muttersprache der Schülerinnen und Schüler beherrschen, andererseits aber auch das Fach Deutsch beziehungsweise Deutsch als Zweitsprache unterrichten können. Bewerbungen von "entsprechend qualifizierten Personen" werden dringend erwartet.