Dass ein 32-Jähriger nicht mehr fahrtüchtig war, hat sich am Dienstagabend bereits vor der Auffahrt auf die Autobahn gezeigt. Der Mann rammte gegen 18.45 Uhr erst ein Verkehrsschild, fuhr dann aber unbeirrt an der Anschlussstelle Hofolding in Fahrtrichtung München auf die A 8 auf. Weil er dies ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer tat, fiel der stark alkoholisierte Fahrer in seinem beschädigten Wagen auf. Die alarmierte Polizei entdeckte den 32-Jährigen schließlich in seinem Auto auf dem Standstreifen kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd. Der Wagen war an der Fahrzeugfront massiv beschädigt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Fahrer musste seinen Führerschein sofort abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige.