Nach pandemiebedingter Zwangspause von zwei Jahren nimmt das Bruckner Akademie Orchester die Tradition der Osterakademie wieder auf und feiert dies mit zwei Konzerten auf vertrauter Bühne: im Unterhachinger Kubiz. Auf dem Programm stehen am Sonntag zwei im Abstand von nur einem Jahr entstandene Symphonien: Joseph Haydns Symphonie in G-Dur, komponiert 1789 und aufgeführt 1791 zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an den Komponisten in Oxford, und Wolfgang Amadeus Mozarts "Jupiter"-Symphonie in C-Dur, geschrieben 1788.

Im 1992 gegründeten Bruckner Akademie Orchester treffen sich zweimal jährlich junge Musiker, Musikstudenten und engagierte Laien, um unter der Leitung des Dirigenten Jordi Mora sinfonische Orchesterwerke zu erarbeiten. Das klangvolle Ergebnis ist seit vielen Jahren regelmäßig im Kubiz zu hören. Der in Barcelona geborene Jordi Mora hat seine Dirigierausbildung im Wesentlichen bei Sergiu Celibidache erhalten. Die Konzerte im Kubiz beginnen am Sonntag, 24. April, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Kubiz (Telefon 089/66 55 53 16), per E-Mail tickets@unterhaching.de und über https://kubiz-tickets.reservix.de.