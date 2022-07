Für die Eltern einiger Unterhachinger Kinder könnte es ein teurer Spaß werden - sofern sie gefunden werden. Knapp 10 000 Euro Sachschaden sind am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr entstanden, weil vermutlich Kinder oder Jugendliche auf dem Tartanplatz an der Jahnstraße eine Schaumstoffschutzhülle für Basketballkörbe in Brand gesetzt haben. Der Hausmeister der nahen Bildungseinrichtung entdeckte das Feuer und konnte es selbst löschen. Allerdings war die Tartanfläche bereits beschädigt. Zur Identität der Kinder oder Jugendlichen liegen bislang keinerlei Hinweise vor. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat für Branddelikte übernommen.