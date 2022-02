Ein hoher Sachschaden und ein langer Stau sind am Montagmogen die Folge eines spektakulär aussehenden Unfalls auf der Autobahn A 9 bei Garching gewesen. Laut Mitteilung der Polizei klappte kurz nach der Anschlussstelle Garching-Süd der Hydraulik-Deckel eines Abfallcontainers auf, der von einem Lastwagen transportiert wurde, und verkeilte sich in einer Schilderbrücke. Als Grund werde ein technischer Defekt vermutet, heißt es. Während das Fahrzeug relativ schnell von der zweiten Fahrspur entfernt werden konnte, musste zur Entfernung der Abdeckung ein Kran angefordert werden. Der Verkehr wurde zwar über die drei linken Fahrspuren umgeleitet, die Stauungen auf der A 9 beziehungsweise auf der Überleitung von der A 99 auf die A 9 erstreckten sich aber zeitweise auf mehr als zwei Kilometer. Der 50-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Vorsichtigen Schätzungen zu Folge belaufe sich der Schaden an der Schilderbrücke auf circa 100 000 Euro, heißt es im Pressebericht der Polizeiinspektion Freising. Am Container sei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden. Um die Sicherheit der Brücke zu gewährleisten , müsse nun ein Statiker hinzugezogen werden. Der Schaden am Container liegt bei etwa 5000 Euro. Für die Absicherung der Unfallstelle waren die Berufsfeuerwehr München und die Autobahnmeisterei München Nord im Einsatz.