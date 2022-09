Auf der Autobahn A8 bei Brunnthal ist am Samstagmorgen ein Wohnwagen umgekippt, wodurch alle drei Fahrstreifen vorübergehend blockiert wurden. Der Fahrer des Gespanns, ein 50-Jähriger aus dem Raum Aschaffenburg, der in Richtung München fuhr, war laut Polizei offenbar in einen Sekundenschlaf gefallen. Nach Zeugenaussagen kamen Auto und Wohnwagen erst nach rechts von der Fahrbahn ab und streiften die Leitplanke. Der Fahrer lenkte noch gegen, wodurch er allerdings die Kontrolle über das Gespann verlor und über alle drei Fahrstreifen nach links fuhr. Dort konnte ein 33-jähriger Autofahrer aus Tirol nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Wohnanhänger, sodass dieser umkippte. Der Tiroler selbst stieß mit seinem Fahrzeug in die Mittelleitplanke. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von geschätzt 80 000 Euro. Weil die Polizei zur Unfallaufnahme den linken, mittleren und rechten Fahrstreifen sperrte, wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein Rückstau von etwa vier Kilometern. Der 50-jährige Aschaffenburger gab bei der Unfallaufnahme an, kurz eingenickt zu sein.