Die Polizei hat am Samstagnachmittag zwischen Brunnthal und Holzkirchen einen Lastwagen aus dem Verkehr gezogen, dessen Fahrer es sichtlich schwerfiel, den Lkw samt Anhänger einigermaßen gerade auf der Fahrbahn zu halten. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten fest, was das Fahrverhalten erklärte: So war das zulässige Gewicht des gesamten Gespanns um 46 Prozent überschritten, die Anhängelast um 29 Prozent - die Ursache für die "schaukelnde" Fahrweise. Die Sprache verschlug es den Polizisten allerdings, als sie auch noch feststellten, dass sowohl die Auflaufbremse als auch die Feststellbremse des Anhängers gänzlich ohne Wirkung waren, die Beleuchtung des Anhängers war ebenfalls ohne Funktion. Ein kontrolliertes Abbremsen des völlig überladenen Gespannes war somit laut Polizei nicht möglich. Zu alledem besaß der 49-jährige Fahrer aus Kroatien nicht einmal einen Führerschein, der ihm das Fahren des Gespanns erlaubte. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800 Euro hinterlegen und als Beifahrer bei einem Bekannten die Fahrt nach Hause fortsetzen. Sein Lkw wird wohl noch länger warten müssen.