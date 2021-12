Ein 66-jähriger Aschheimer ist am Sonntag infolge der Verletzungen gestorben, die er sich am Samstagnachmittag bei einem Sturz von seinem Pedelec zugezogen hat. Der Mann versuchte laut Polizei gegen 23 Uhr, auf sein Fahrrad aufzusteigen und anzufahren, stürzte aber bereits nach wenigen Metern in der Hofstattstraße und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Nachdem er zuhause angekommen war, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand weiter, sodass seine Frau den Rettungsdienst verständigte. Dieser brachte ihn in ein Münchner Klinikum. Laut Polizei zog sich der Mann einen Oberschenkelhalsbruch zu, es könnten aber auch Vorerkrankungen bestanden haben. Am Sonntagnachmittag starb der 66-Jährige trotz sofortiger Operation in dem Klinikum. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Unfallkommando in Verbindung zu setzen (Telefon: 089/62 16 33 22).