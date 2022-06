Aschheim:Tanklaster rammt Sattelzug

Ein Bild der Verwüstung hat sich Rettungskräften am Freitag frühmorgens auf der A 99 bei Aschheim geboten, nachdem gegen 3.45 Uhr ein mit Dieselkraftstoff voll beladener Tankzug auf einen Stückgut transportierenden Sattelzug aufgefahren war und diesen umgeworfen hatte, sodass sich die Ladung auf die Fahrbahn verteilt hatte. Zum Glück für beide Fahrer hielt die Wand des Tankzuges und es liefen nur die beiden Fahrzeugtanks teils aus. So kamen beide Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Es bildete sich jedoch während der Bergungsarbeiten ein langer Rückstau in Fahrtrichtung Salzburg. Zu dem Unfall kam es nach Darstellung der Autobahnpolizei Hohenbrunn, als der Lenker des Sattelzugs aufgrund eines technischen Problems in einer Nothaltebucht zwischen den Anschlussstellen Kirchheim und Aschheim anhielt und nach Behebung des Schadens mit circa Tempo 30 wieder auf die Fahrbahn zurückfuhr. Der Fahrer des Tanklastzugs bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf.