Öl und Wein in Flammen

Auf der Autobahn bei Aschheim brennt in der Nacht zum Dienstag ein Lkw-Anhänger nieder.

Ein mit Wein und Öl beladener Lkw-Anhänger ist in der Nacht auf Dienstag auf dem Autobahnring A 99 in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei war ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Miesbach in Richtung Nürnberg unterwegs, als er das Feuer gegen 3.10 Uhr bemerkte.

Geistesgegenwärtig hielt er unmittelbar vor der Anschlussstelle Aschheim auf dem Seitenstreifen an, koppelte den Anhänger ab und brachte sich selbst in Sicherheit. Wenig später stand der Anhänger der baden-württembergischen Spedition im Vollbrand.

Die Feuerwehren aus Vaterstetten, Haar, Grasbrunn und Aschheim löschten den Brand, auch das THW rückte an. Die Autobahn musste für circa 45 Minuten komplett gesperrt werden. Danach konnte die Fahrbahn sukzessive wieder frei gegeben werden. Bei dem Brand ist nach Schätzungen der Polizei ein Schaden von 55 000 Euro entstanden. Als Ursache vermuten die Beamten einen technischen Defekt.