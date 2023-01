Ein besonders schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen bei Arget ereignet. Dort wurde das Auto einer Frau, die von der Kreisstraße M 7 in die Staatsstraße 2573 eingebogen war, von einem anderen Fahrzeug "förmlich abgeschossen", wie Augenzeugen berichten. Der BMW mit Miesbacher Kennzeichen war nach Informationen aus Feuerwehrkreisen offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und katapultierte den anderen Wagen etwa 40 Meter in ein Feld. Die Fahrerin des Kleinwagens wurde aus dem Wrack geborgen, indem die Feuerwehr das Fahrzeugdach abtrennte; anschließend brachte ein Hubschrauber sie mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Der BMW kam erst nach knapp hundert Metern zum Stehen, der Fahrer blieb nach einem ersten Eindruck unverletzt. Die Staatsstraße zwischen Sauerlach und Otterfing war für etwa zwei Stunden komplett gesperrt.