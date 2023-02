Angetrunken in die Leitplanke

Mit hoher Geschwindigkeit ist ein 48-jähriger Autofahrer am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der A 8 in die Leitplanke geprallt. Nach Polizeiangaben war der Holzkirchner gegen 22.10 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz München-Süd und der Anschlussstelle Taufkirchen-Ost unterwegs und musste wegen des Verkehrs stark abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, das mit der Mittelleitplanke kollidierte. Der stark beschädigte Wagen kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest und veranlassten einen Test, der einen Wert von mehr als 0,3 Promille ergab. Der 48-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und den Führerschein abgeben. Laut Polizei liegt der Wert des Schnelltests zwar unter dem Grenzwert von 0,5 Promille, weil der 48-Jährige aber einen Verkehrsunfall verursacht hat, besteht laut Polizei der Verdacht, dass Ausfallerscheinungen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt haben. Am Auto des Holzkirchners und der Leitplanke entstand ein Schaden von 11 000 Euro, verletzt wurde niemand.