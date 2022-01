Schussgeräusch in Laim - Großeinsatz der Polizei

Mit 15 Polizeistreifen und einem Hubschrauber ist die Polizei am Montagabend in der Fürstenrieder Straße im Einsatz gewesen. Anwohner zeigten sich beunruhigt.

Die Polizei ist am Montagabend mit einem Großaufgebot von etwa 15 Polizeistreifen und einem Hubschrauber in Laim im Einsatz gewesen. Auslöser war ein Notruf um kurz nach halb acht, wie ein Polizeisprecher der SZ sagte. Der Anrufer berichtete demnach von einem "Schussgeräusch" aus einer Tiefgarage in der Fürstenrieder Straße.

Bei ihren Ermittlungen vor Ort hätten die Beamten dann festgestellt, dass tatsächlich ein Schuss abgegeben worden war, allerdings nur aus einer Schreckschusspistole. Zuvor habe es "Streitigkeiten zwischen zwei Parteien" gegeben, sagte der Polizeisprecher. Der Schütze sei festgenommen worden.

Anwohner der Gegend hatten sich über Twitter am Abend beunruhigt geäußert über den Polizeieinsatz. Unter anderem wurde gefragt, ob eine "Gefahr für die Allgemeinheit" bestehe - was die Polizei mit einem Antwort-Tweet verneinte.