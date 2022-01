Hund gerät in der Arnulfstraße unter Trambahn

Warum der kleine Goofy am frühen Samstagabend in der Arnulfstraße unter die Tram geraten ist, ist noch nicht klar. Fest steht laut Polizei nur, dass er nicht an der Leine war. Der Trambahnfahrer bremste sofort, trotzdem wurde der Hund unter dem Drehgestell der Antriebsachse eingeklemmt. Der geschockte Besitzer versuchte, Goofy zu befreien, das gelang aber nicht.

Auch ein Passant half. Doch das Tier hatte solche Panik, dass es seinen Helfer biss. Erst als die Feuerwehr die Trambahn von zwei Seiten mit einem Hebekissen anhob, konnte das Tier befreit werden. Die Polizei brachte Hund und Herrchen sofort in die nächstgelegene Tierklinik.

Wie schwer Goofy verletzt worden ist, konnte die Feuerwehr nicht genau sagen. Sie sprach von "leichten Verletzungen". Der Einsatz dauerte 45 Minuten.