Bei einem Verkehrsunfall am Willibaldplatz in Laim ist am Montagmittag eine 71 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren um kurz vor 14 Uhr alarmiert worden, dass eine Frau von einem Lastwagen überrollt worden sei. Beim Eintreffen der Rettungskräfte versuchte bereits ein Ersthelfer, die Frau zu reanimieren. Doch auch die Bemühungen der professionellen Einsatzkräfte waren vergebens. Die Verletzungen der 71-Jährigen waren so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Den Unfallhergang ermittelt nun die Verkehrspolizei. Der offensichtlich geschockte Fahrer des Lastwagens wurde von Mitarbeitern des Krisendienstes betreut.