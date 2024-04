Es fängt im Kleinen an und hört im Großen nicht auf: Geld ist das allmächtige Instrument, mit dessen Hilfe einzelne Menschen bis hin zu wirtschaftlichen, politischen und gesamtgesellschaftlichen Systemen gelenkt werden. Hinter jedem Geldwert steht ein Herrschaftsanspruch - an einzelne wie an Gemeinschaften. Diese Zusammenhänge zwischen Geld und Macht in ihrer Kunst deutlich zu machen, bemüht sich die Künstlerin Rosanna Marie Pondorf. Mit ihren streng konzeptuell-skulpturalen Arbeiten überzeugte sie beim Kunstclub 13 in München. Die Jury des Förderpreises für junge Kunst befand, dass es ihr gelinge, "die Facetten dieses komplexen gesellschaftlichen Themas überzeugend zu verflechten und in eine prägnante und formal sehr überzeugende Formensprache zu bringen". Pondorf, Jahrgang 1993, ist Mitgründerin des seit 2020 bestehenden autonomen Kunstraums Rosa Stern Space.