Korbflechterin Susanne Thiemann mit ihrem Werk: from black to blue.

Von der Decke baumelt ein weißes Etwas. Mit weichen Rundungen räkelt es sich wie in einer unsichtbaren Hängematte. Stupst man es an, fängt es sanft an zu schwingen. Amorph und zugleich irgendwie menschlich, so wirken die Skulpturen, die Susanne Thiemann schafft.