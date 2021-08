Von Anna Steinbauer

Teilen sich Mensch und Maschine die Arbeit an einem Kunstwerk, ist das Ergebnis unter Umständen erstaunlich feinsinnig und poetisch obendrein. "Manche sagen / Du ist nur ein Teil von Wir / und Wir ist nur ein Teil von Uns / Aber wer sind wir dann?" ist in den ersten Minuten von Susanne Steinmassls unendlichem Smart-Film "The Future Is Not Unwritten" (2017) zu lesen. In dem Film, der auf neuronalen Netzwerken basiert, und der sich unentwegt weitererzählt und transformiert, stellt ein weiblicher Avatar Fragen zur Zukunft des Seins und der menschlichen Existenz.