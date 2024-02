Wer in der vergangenen Woche dumpf in einer überfüllten U-Bahn unterwegs war, schreckte nur ganz kurz mal auf bei der Nachricht, dass manchmal Fahrzeuge aus den Tunnels gezogen werden müssen, weil an ihnen bis zu 150 Mängel gezählt werden. An nur einem einzigen U-Bahn-Zug, wohlgemerkt. Und dann fehlen auch noch die Leute, die das richtig reparieren können. Fehlerhafte Bohrungen, scheppernde Verdrahtungen, vielleicht auch noch lockere Räder - was soll's! Hauptsache, das Ding fährt.

Ist man doch froh und dankbar in diesen Tagen, in denen die Welt so dysfunktional erscheint, wenn wenigstens irgendwo etwas vorangeht. Da sind Münchens Müllwerker, die streiken, weil sie nicht in Altersteilzeit gehen dürfen. Wer über die vollen Mülltonnen hinweg Richtung Flughafen-S-Bahn (heute ausnahmsweise in Betrieb) holpert, kommt am Airport auch nicht weiter. Die Leute bei der Abfertigung streiken, und wer genau hinschaut, sieht ein paar erfahrene Lokführer, die ihnen beim Malen der Transparente helfen. Ach ja, Bahn-Streik, gibt es die Hauptbahnhofruine mitten in der Stadt eigentlich noch samt Zügen, die da mal fuhren? Stillstand, Blockade, Proteste, Klimakleber, Traktoren, Lastwagen, die Ärzte, die ...

Volles Verständnis für alle, die jetzt beim Lesen ausgestiegen sind. Für jene, die dabei geblieben sind, gibt es nun aber etwas Schönes, Mutmachendes. Sozusagen einen Geheimtipp für einen Ort in München, der versöhnt, den Alltag angenehmer macht, Kraft gibt und einer Wellnessoase gleicht. Es ist: das Kreisverwaltungsreferat!

Wer qua Geburtsort das unschätzbar große Glück hat, nicht pausenlos dort aufkreuzen zu müssen, um Aufenthaltstitelverlängerungen und ähnliche Dokumente beantragen zu müssen, tritt in großen Abständen und immer wieder aufs Neue staunend ein in dieses wahre Wunderland des geordneten Bürgerbüromiteinanders. Hinter den Eingängen, wo heute die Buchstaben A oder B freundlich die Besucher sortieren, lagerten früher ganze Familien auf Picknickdecken, um nach tagelangem Warten ja nicht den Moment zu verpassen, wenn ihre Nummer am Schalter aufgerufen wurde. Wer es sich nicht leisten konnte, eine Woche Urlaub zu nehmen, um den Reisepass verlängert zu bekommen, lieh sich von Verwandten ein Kleinkind aus, um auf der Überholspur in den stickigen Amtsstuben voranzukommen. Umso besser, wenn das Baby ein bisschen quengelte, dann ging es schneller. Und oben im KVR, hinter einer schweren kugelsicheren Türe, verschanzten sich die damaligen Amtsinhaber, die schwarzen Sheriffs.

Und heute? Schwebt man hinein in die Wartezonen, die Aufrufnummern schnurren vorbei, schon ist man drin im Bürgerbüro, lächelnde Gesichter über aufgeräumten Schreibtischen, die Luft ist rein, fast meint man, dass die KVR-Chefin hier noch einen Raumduft mit Wohlfühlaroma versprühen lässt. Nur ganz kurz denkt man an Berlin, wo man keine Chance hat, innerhalb der nächsten drei Jahre heiraten zu dürfen, weil es so lange weder Papiere noch einen Termin im Standesamt gibt. Und schon hat man den unterschriebenen Antrag für einen neuen Pass in der Hand. Extrem zartfühlend auch der Hinweis, dass es leider nicht geht, das zehn Jahre alte Foto vom alten Pass noch einmal zu verwenden. Nicht, weil man sich irgendwie verändert habe, neinneinnein. Das akzeptiere halt nur leider der Computer nicht. Es ist wirklich schön im KVR, hier geht man gerne hin. Schade, dass der neue Pass nun wieder zehn Jahre gültig ist.