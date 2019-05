30. Mai 2019, 22:07 Uhr Konzert Bei Kirchenmusik und Orgelwein

Wer nach dem Einkauf an den vielen Ständen noch etwas Orgelmusik lauschen möchte, kann am Samstag, 1. Juni, um 11.30 Uhr zum Konzert der Reihe "Orgelmatineen zur Marktzeit" in die Kirche St. Margaret, Margaretenplatz 1, kommen. Jeden zweiten Samstag können Besucher von Mai bis Juli 30 Minuten lang unter anderem Werke von Geminiani, Rathgeber, Koechlin und Nieland, gespielt von Klaus Geitner an der Orgel und dem Oboisten Dirk-Michael Kirsch, hören. Den Abschluss bildet das samstägliche Zwölfuhrläuten und die Möglichkeit, an einer Führung zur Orgelsanierung teilzunehmen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Der Förderverein Kirchenmusik bietet Orgelwein sowie Kaffee und Kuchen zum Verkauf an.