München ist nicht gerade die Welthauptstadt der Kioske. Aber es tut sich was: Büdchen wie der Konsum Kiosk am Isarkanal locken mit neuen Konzepten.

Von Oliver Klasen

Ungefähr 20 Mal hatte sich Julian Göttlicher eine Absage eingefangen. Ronnie O'Driscoll, der frühere Besitzer des Kiosks an der Großhesseloher Brücke, sagte stets: nein. Er werde den Kiosk nicht verkaufen. Aber irgendwie muss Göttlicher in den Worten doch einen Zweifel herausgehört haben. Irgendetwas schwer Greifbars sagte ihm, dass es sich lohnen würde, hartnäckig zu bleiben. Und es lohnte sich. O'Driscoll verkaufte den Kiosk, ging zurück in seine irische Heimat und überließ Göttlicher und seinen zwei Partnern Georg Wacker und Stefan Alof das Feld: Aus Ronnies Kiosk wurde im Frühjahr 2021 der Konsum Kiosk.

Innen haben die neuen Betreiber renoviert, von außen haben sie die Holzhütte "etwas einladender" gemacht, wie Göttlicher sagt: Statt dunkelgrün ist sie jetzt weiß gestrichen. Große bauliche Veränderungen waren nicht drin, denn der Standort liegt im Wasser-,Wald- und Landschaftsschutzgebiet. Nur eine kleine Überdachung haben sie noch gebaut und zusätzlich zu den Bänken und Tischen noch ein paar Liegestühle aufgestellt. So kommt tatsächlich ein bisschen Urlaubsgefühl auf, wenn man bei Radler oder Spezi am Isarwehrkanal sitzt, die große Regenbogenfahne im Blick und das beständige Rattern im Ohr, wenn 30 Meter über einem die Fahrräder über die Holzbohlen der Brücke rollen.

Schon immer war der Kiosk bei Radfahrern beliebt, die auf ihrer Isartour eine kleine Verschnaufpause einlegen. Die kommen an den Wochenende noch immer reichlich, aber auch Hundebesitzer, Spaziergänger und Familien mit Kindern.

Detailansicht öffnen Hier ist mehr möglich als nur Bratwurst und Bier: Julian Göttlicher (Foto) und seine Crew bieten den Konsum Kiosk auch für Feiern an, neben dem Holzbüdchen ist jede Menge Platz. (Foto: Catherina Hess)

Am Konsum Kiosk ist aber mehr möglich als nur eine gemütliche Halbe oder eine Bratwurst in der Semmel. Wer will, kann hier auch Geburtstag feiern oder ein Firmenevent abhalten, sogar eine Hochzeit gab es schon. Das große Plus: Neben dem Holzbüdchen gibt es jede Menge Platz, der für Stehtische, ein ganzes Buffet oder ein DJ-Pult zur Verfügung steht. Und weil Stefan Alof Teil der Konsum-Crew ist, "ein Gastronom durch und durch", wie Göttlicher sagt, gibt es sehr gute Kontakte zu befreundeten Caterern, Restaurants und Bars, die im Zweifel das Angebot des Kiosks ordentlich erweitern können.

Detailansicht öffnen Dass sie mitten in der Pandemie aufgemacht haben, war kein Nachteil, im Gegenteil. (Foto: Catherina Hess)

Das München die Welthauptstadt der Kioske wäre, lässt sich nur schwer behaupten. "Wir hinken anderen Städten da ein bisschen hinterher", sagt Göttlicher, der lange in Hamburg, Frankfurt und im Ausland gelebt hat. Aber es tut sich etwas in den vergangenen Jahren. Vom "Kiosk 1917" an der Thalkirchner Brücke bis zum Krüner Kiosk am Westpark - an vielen Orten haben neue Betreiber mit neuen Konzepten übernommen und sie ziehen ein großes Publikum an. Der Kiosk hat sich gewandelt, vom Tummelplatz für Trinker zum Nachbarschaftstreff. Von diesem Trend profitiert auch der Konsum Kiosk.

Dass sie mitten in der Pandemie aufgemacht haben, war kein Nachteil, im Gegenteil. Außer sich in kleinen Gruppen an der frischen Luft zu bewegen, war wenig möglich. Gut für die Außengastronomie. "Der erste Winter war spitzenmäßig, der zweite war okay", sagt Göttlicher.

Neue Pläne gibt es auch. Ende des Jahres soll der Wasseranschluss in Betrieb sein, dann könnte es im Konsum Kiosk auch eine Espressomaschine geben. Bisher ist nur Filterkaffee erhältlich. Für den Dezember ist eine Art Weihnachtsmarkt geplant, mit Food- und Kunsthandwerk-Ständen. Und voraussichtlich im Frühjahr 2024 wird der Konsum Kiosk, der eigentlich gar nicht mehr in München, sondern auf Pullacher Gemeindegebiet liegt, einen Ableger in Obersendling bekommen.

Konsum Kiosk, am Isarwehrkanal direkt unter der Großhesseloher Brücke, geöffnet Fr. bis So., meist ab 11 Uhr