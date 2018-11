15. November 2018, 15:53 Uhr Kommunalwahl 2020 Grünen-Stadträtin Habenschaden will für Oberbürgermeisteramt kandidieren

Bevor sie bei der Kommunalwahl 2020 antreten möchte, will sie zunächst Josef Schmid als zweiten Bürgermeister beerben.

Die Münchner Grünen haben eine wichtige Vorentscheidung für die Kommunalwahl in eineinhalb Jahren getroffen. Katrin Habenschaden will sich nicht nur aktuell als Nachfolgerin des ausgeschiedenen Bürgermeisters Josef Schmid (CSU) bewerben, sie will im März 2020 auch als Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen antreten. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen sagte: "Ich habe mich entschieden, dass ich den Hut in den Ring werfen werde." Sie freue sich über die "große Unterstützung" ihrer Fraktion. Über die OB-Kandidatur entscheidet diese allerdings nicht, sondern die Stadtversammlung der Grünen.

Die Stadtratsfraktion nominierte Habenschaden nach eigenen Angaben am Donnerstag einstimmig als Kandidatin für die Nachfolge Schmids. Der ist inzwischen in den Landtag gewechselt und daher nicht mehr zweiter Bürgermeister Münchens. Ihm nachzufolgen dürfte Habenschaden aber nur gelingen, wenn die SPD die schwarz-rote Koalition aufkündigen sollte; in dieser hat die CSU das Vorschlagsrecht für diesen Posten. Dafür gibt es bislang aber keine Anzeichen.

Entscheidender ist auch die Frage der OB-Kandidatur der Grünen. In der Partei hieß es stets, dass die Entscheidung zwischen Habenschaden und ihrem Fraktionschef-Kollegen Florian Roth falle. Dieser nahm sich am Donnerstag aus dem Rennen und ließ via Twitter wissen, persönlich hielte er Habenschaden "für eine ausgezeichnete Oberbürgermeisterkandidatin". Habenschaden ist 1977 geboren und sitzt seit gut vier Jahren für die Grünen im Stadtrat, seit Sommer als Fraktionsvorsitzende.