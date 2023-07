Kaum vorstellbar, die Welt ohne das Köşk! Doch war es von Beginn an eine Existenz auf Zeit für dieses einzigartige Projekt des Kreisjugendrings München-Stadt, das sich zu einem Kulturtreff mausern sollte. Nach neun Jahren Zwischennutzung wird der künstlerische Freiraum an der Schrenkstraße 8 abgerissen. Anstatt in Trauer zu verfallen, wird gefeiert, noch bis 10. Juli mit den Abriss-Festspielen und großem Tatatataa!

Die Köşk-Abriss-Festspiele, bis 10. Juli, Infos zum Programm unter www.koesk-muenchen.de