Eine Zivilstreife will zwei Unbekannte auf einem Kleinkraftrad kontrollieren. Doch der Fahrer gibt Gas, kollidiert mit dem Dienstauto der Beamten und flüchtet zu Fuß. Seinen Sozius lässt er einfach stehen.

Sich erst unbefugt ein Kleinkraftrad "ausleihen", vor der Polizei flüchten, einen Unfall bauen und dann den Sozius einfach zurücklassen: Eine ganze Latte an Verstößen wirft die Polizei einem noch unbekannten Fahrer eines Kleinkraftrads vor. Einer Zivilstreife waren die beiden am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr auf der Wiesentfelser Straße in Aubing aufgefallen, weil sie ohne Helme unterwegs waren.

Als sie kontrolliert werden sollten, flüchtete der Fahrer. Nach etwa 600 Metern stellte sich die Streife vor das Motorrad, dessen Fahrer das Polizeiauto rammte und ohne seinen Begleiter zu Fuß entkam. Der machte laut Polizei keine Angaben darüber, mit wem er unterwegs gewesen war.