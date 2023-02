Erinnerungen an Paris

Nach Paris führt der nächste Konzertabend in der Reihe "Junge Kunst und Neue Wege" am Mittwoch, 1. März. Münchner Musikstudent Emanuel Roch, der die Klassikreihe initiiert hat, begleitet bei diesem Duoabend im Rubinsteinsaal des Steinway Hauses den Geiger Tassilo Probst am Klavier. Unter dem Titel "Souvenirs de Paris" spielen die beiden Werke von Eugène-Auguste Ysaÿe, Frédéric Chopin, César Franck und Maurice Ravel. Für seine zehnteilige Reihe holt Emanuel Roch, Gewinner des Internationalen Chopinwettbewerbs Hannover, Kommilitoninnen, Kommilitonen und befreundete Musiker ins Boot.

Souvenirs de Paris, Mi, 1. März, 19 Uhr, Rubinsteinsaal des Steinway Hauses, Landsberger Straße 336/2, OG, Eintritt frei, Anmeldung unter www.eventbrite.de