Von Jutta Czeguhn

Sportlich. Im Oktober hat Emanuel Roch erfahren, dass seine Bewerbung für ein Stipendium aus dem Programm "Junge Kunst und neue Wege" erfolgreich war. 5000 Euro bekommt er vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Jetzt hat er noch bis Ende des Jahres Zeit, sein Projekt einzutüten. Dafür muss der 24-Jährige den kompletten Plan bei der Behörde abliefern - sein Konzertprogramm. Denn Roch, Musikstudent im Fach Klavier an der Hochschule für Musik und Theater München, will eine eigene, zehnteilige Klassikreihe initiieren.

Die vielleicht größte Herausforderung dabei: "Gerade in München ist es gar nicht so einfach, einen passenden Raum zu finden, weil die meisten Veranstalter Jahre im voraus planen." Für das Auftaktkonzert allerdings hat Roch die Spielstätte schon fest gebucht: den Max-Planck-Saal des Akademischen Gesangvereins München. Am Samstag, 17. Dezember, bringt der junge Pianist dort zusammen mit seinem Kommilitonen, dem Tenor Eric Price, unter dem Titel "An die Geliebte" Werke der großen romantischen Liedkomponisten Franz Schubert und Hugo Wolf zu Gehör.

Detailansicht öffnen Eric Price hat im Tölzer Knabenchor begonnen, heute singt der junge Tenor ein breites Repertoire. (Foto: Michael Hartmann)

Die beiden Musiker konzertieren nicht zum ersten Mal gemeinsam, zuletzt gab das Duo sein Debüt in der Filharmonia Romana in Rom und gestaltete einen Liederabend in Schloss Elmau. Eric Price, Jahrgang 1995, ist Träger des "Fritz-Wunderlich-Stipendiums" und Stipendiat der "Oscar und Vera Ritter-Stiftung". Beim Tölzer Knabenchor hat er im Alter von fünf Jahren seine vokale und musikalische Ausbildung begonnen. Später hat er seine Tenorstimme unter anderem von Hartmut Elbert ausbilden lassen. Price ist auch Absolvent der Liedklasse von Christian Gerhaher und Gerold Huber, hat bereits einen Master in Konzertgesang und als Solist mit Dirigenten wie Kirill Petrenko oder Philippe Herreweghe gearbeitet. Aktuell studiert der Tenor mit dem breiten Repertoire an der Hochschule Barockcello.

Breit aufgestellt sein, das sollte man als junger Musiker im Klassikbereich sowieso sein, sagt sein Duett-Partner Emanuel Roch. Das sei allen an der Hochschule während der harten Phase der Pandemie noch bewusster geworden. Das Stipendienprogramm "Junge Kunst und neue Wege" unterstützt Künstlerinnen und Künstler, die das letzte Studienjahr an einer Kunsthochschule oder an einer vergleichbaren Ausbildungseinrichtung absolvieren oder innerhalb der vergangenen fünf Jahre abgeschlossen haben.

Emanuel Roch, Gewinner des Internationalen Chopinwettbewerbs Hannover, will seine 5000 Euro "nachhaltig" in eine Konzertreihe investieren, für die er nun Kommilitoninnen, Kommilitonen und Freunde mit ins Boot holt. Er selbst wird einen Soloabend bestreiten und ein Klavier-Duo mit einer Berliner Pianistin spielen. Noch seien nicht alle Verträge unterschriftsreif, ein weiteres Konzert aber kann er schon ankündigen: Am 1. März spielt der Geiger Tassilo Probst im Rubinsteinsaal des Münchner Steinway-Hauses.

"An die Geliebte", Liederabend mit Eric Price und Emanuel Roch, Sa., 17. Dez., 19.30 Uhr, Max-Planck-Saal des Akademischen Gesangvereins München, Ledererstraße 5, Eintritt frei, Reservierung unter Tel. 0162/3807610, Email an emanuel.roch@yahoo.de oder www.eventbrite.com