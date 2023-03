Köchin Graciela Cucchiara in ihrer Kochgarage an der Nymphenburger Straße 25.

Von Lars Reichardt

Geboren wurde Graciela Cucchiara in San Isidro bei Buenos Aires. Mit sieben Jahren ließ sie sich von ihrem Vater eine Kinderküche neben dem Herd der Großmutter installieren. Mit 26 ging sie in die Heimat ihrer Urgroßeltern nach Italien. Dort und in Deutschland arbeitete sie als Musiktherapeutin, Fotografin und Grafikerin, heiratete zweimal, reiste um die Welt, bis sie in München die "Kochgarage" gründete, eine Eventlocation. Mit Beginn der Corona-Pandemie führt sie nunmehr einen Laden für italienische Spezialitäten, "Alimentari da Graciela", in dem sie auch immer noch Events veranstaltet. Auf Vorbestellung kocht Graciela Cucchiara Gerichte zum Mitnehmen, für ihre Lasagne ist sie stadtbekannt.