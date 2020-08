Von Josef Grübl

Ganz ohne Superlative geht es in Kitzbühel natürlich nicht, verortet man in der Tiroler Glamour-Metropole doch die scheinbar situiertesten und saturiertesten Skizirkus- und Sonnbergstubenjünger der Alpen. Deshalb findet in Kitzbühel nicht nur irgendein Filmfestival statt, sondern das mit dem höchstgelegenen Kino Europas. Ebenjenes liegt am Kitzbüheler Horn und ist ein Open-Air-Event, gezeigt wird die US-Produktion Downhill, die mit Hollywoodstar Will Ferrell prominent besetzt ist und komplett in Österreich gedreht wurde. Neben diesem Hoch-droben-auf-dem-Berg-Filmvergnügen gibt es auch Vorstellungen im städtischen Filmtheater Kitzbühel, eine Open-Air-Reihe im Pfarrau-Park, ein Autokino am Hahnenkammparkplatz, sowie diverse Empfänge und Preisverleihungen. Zum Eröffnungsfilm erkor man die bereits im März angelaufene Literaturverfilmung Narziss und Goldmund, der Ehrenpreis des Festivals geht an Veronica Ferres. Insgesamt werden acht Spiel-, sieben Dokumentar- und 15 Kurzfilme gezeigt.

8. Filmfestival Kitzbühel, Montag, 24., bis Sonntag, 30. August, www.ffkb.at