Dem Kino Solln steht eine Zäsur bevor: Am 19. Oktober gibt die Omaha Film GmbH den Betrieb des Lichtspielhauses auf. Hintergrund ist eine gesellschaftliche Umstrukturierung des Unternehmens. Die gute Nachricht: Das Kino, eine der wenigen namhaften kulturellen Institutionen im Süden von München, bleibt erhalten. Es wird von Thomas Wilhelm, dem unter anderem auch das "Neue Rex" in Laim gehört, übernommen.

Für Wilhelm hat die Geschäftsübernahme den Charakter einer Heimkehr. In jungen Jahren hatte er mitgeholfen, das einstige Studio Solln zu einer Einrichtung zu machen, deren guter Ruf weit über das Stadtviertel hinaus reichte. Als der ehemalige Saal des Gasthofs "Zum Sollner Hirschen", in dem das Studio untergebracht war, Anfang der1990er-Jahre wegen Asbestbelastung abgerissen werden musste, tauschte die Familie Wilhelm das Haus gegen das Rex-Kino in Laim. Dessen Betreiber war damals Omaha-Geschäftsführer Francois Duplat.

Im Jahr 1995 wurde das Kino Solln von Duplat in einem neu errichteten Gebäudekomplex mit zwei Sälen, neuer Technik und insgesamt 300 Besucherplätzen wieder eröffnet. Seither sind in dem beliebten Stadtteilkino Mainstream-Filme ebenso zu sehen wie Arthouse-Werke. In den vergangenen Jahren kamen Live-Übertragungen von Opern, Filmgespräche und Ausstellungen mit lokalen Künstlern hinzu.

Durch die Corona-Pandemie geriet auch das Kino Solln wirtschaftlich in Bedrängnis. Doch zahlreiche Filmfreunde hielten dem Haus die Treue. Filme wie "Barbie", "Oppenheimer" oder die Eberhofer-Krimis erwiesen sich jüngst auch hier als Publikumsmagneten. Thomas Wilhelm verspricht: "In alter Tradition und Qualität geht's weiter." Erleichtert, die Nachfolge adäquat geregelt zu haben, zeigt sich auch die Omaha Film. Deren Sprecherin Cornelia Green sagte: "Wir freuen uns, dass das Kino Solln wie bisher bestehen bleibt und sich für das Publikum wenig ändert."

In die Schlagzeilen geraten war das Kino Solln, das an der Sollner Straße nur Mieter ist, zuletzt vor einem Jahr. Damals wurden Pläne der Sedlmayr Haus und Gewerbebau GmbH ruchbar, das Kino in Wohnungen und einen Laden umzunutzen. Von diesem Vorhaben ist die Immobilienfirma inzwischen wieder abgerückt.