Sie nennen sich Nakam, das ist das hebräische Wort für Rache. Und um Rache geht es den jüdischen Holocaust-Überlebenden im Historienthriller "Plan A" auch: Im Jahr 1945 kehrt ein deutscher Jude (August Diehl) aus dem Krieg zurück. Sein Haus hat jedoch der Nachbar übernommen, seine Frau und sein Kind sind verschollen. Ihm bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder er wandert nach Palästina aus, um mit anderen Überlebenden einen neuen jüdischen Staat aufzubauen - oder er bleibt in Deutschland und sucht nach Vergeltung. Max entscheidet sich für zweites und schließt sich Nakam an. Die Untergrundorganisation will in Nürnberg und weiteren deutschen Städten das Trinkwasser vergiften und so möglichst viele Menschen töten.

Der Film des israelischen Brüderpaares Doron und Yoav Paz basiert auf wahren Begebenheiten, er wurde in der Ukraine, in Israel und Bayern gedreht. Der Cast ist international, neben August Diehl sind Michael Aloni, Sylvia Hoeks, Nikolai Kinski und Michael Brandner zu sehen. Seine Deutschlandpremiere hatte der Film letzte Woche in München, jetzt ist er im Arena Filmtheater zu sehen.

Plan A - Was würdest du tun?, D/ISR 2021, Regie: Doron & Yoav Paz, läuft u.a. im Arena Filmtheater in München