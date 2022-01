Er war vielseitig und vielbeschäftigt, behielt aber stets seinen eigenen, unverwechselbaren Stil: Der im Mai 2020 im Alter von 94 Jahren verstorbene Filmkomponist und Sounddesigner Peter Thomas schrieb in den Sechziger- und Siebzigerjahren die jazzig-swingende Musik zu den Edgar-Wallace- und Jerry-Cotton-Filmen, sowie zu Fernsehserien wie "Der Kommissar" oder "Raumpatrouille Orion". Um die Jahrtausendwende wurde er wiederentdeckt, seine Musik erlebte in der Sampling- und Easy-Listening-Kultur ein Comeback.

Das Werkstattkino widmet Peter Thomas jetzt eine Filmreihe, auf dem Programm stehen Filme von Will Tremper ("Flucht nach Berlin", "Die endlose Nacht") oder Harald Reinl ("Der Tod im roten Jaguar", "Erinnerungen an die Zukunft"), darüber hinaus ist am Samstag, 15. Januar, um 20 Uhr eine "Film Lecture" mit Dokumentation und Werkstattgespräch geplant.

Peter Thomas Filmreihe, Donnerstag, 13. Januar, bis Mittwoch, 19. Januar, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, www.werkstattkino.de