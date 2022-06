Warum Männer nicht zuhören und Frauen gerne Schuhe, Taschen oder Gesichtshaarentferner kaufen, wurde schon in Filmen, Büchern oder Comedy-Programmen geklärt. Dass Männer nicht zuhören, weil sie nichts hören können, mag zwar auch vorkommen - wurde bisher im Kino, der Literatur oder bei Mario Barth aber kaum behandelt. Der Franzose Pascal Elbé hat sich dieses Themas angenommen - weil er selbst davon betroffen ist: Seine Kinder hätten ihn auf seine zunehmende Schwerhörigkeit aufmerksam gemacht, sagt er. Also spielt er in der Komödie "Schmetterlinge im Ohr" einen Lehrer, der weder seine Schüler noch die Klagen seiner Freundin hört und deshalb ganz entspannt durchs Leben geht. Das geht natürlich nicht ewig so weiter. In Frankreich lief der Film bereits vergangenes Jahr im Kino, jetzt stellt ihn Pascal Elbé dem Münchner Publikum vor: Am Dienstag, 14. Juni, kommt er zur Premiere ins Leopold Kino, später am Abend schaut er auch noch bei der Open-Air-Veranstaltung "Kino, Mond und Sterne" vorbei.

Schmetterlinge im Ohr, F 2021, Regie: Pascal Elbé, Di., 14. Juni, 19 Uhr, Leopold Kino, Leopoldstr. 78; 21.30 Uhr, Kino, Mond und Sterne, Seebühne im Westpark