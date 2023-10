Bei den Betreibern des Münchner Kindermuseums herrscht Aufbruchstimmung: "Im Jahr 2024 ziehen wir in die Messestadt West!" Das Provisorium im Hauptbahnhof, in dem der beliebte Ausstellungs- und Experimentierraum seit 28 Jahren untergebracht ist, wird abgerissen. Das Museum soll ins ehemalige Bauzentrum in Riem ziehen, wie der Stadtrat im April beschlossen hat.