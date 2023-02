Dass junge, zeitgenössische Kunst der Markt der Zukunft ist, haben nicht nur Galerien, sondern auch Auktionshäuser verstanden. Durch unterschiedlichstes Engagement übernehmen Letztere inzwischen oft Aufgaben, die traditionell Ersteren oblag: junge Künstlerinnen und Künstler aufzubauen und im Kunstmarkt zu positionieren. Das mag nicht uneigennützig sein, doch hilft es gerade Absolventen, die sich nach der Akademie neu orientieren müssen. Auch Ketterer Kunst engagiert sich für junge zeitgenössische Kunst und hat einen neuen, mit 10 000 Euro dotierten Masterclass-Preis ausgelobt.

Der Preis richtet sich an Absolventinnen und Absolventen der Meisterklassen deutscher Kunsthochschulen des Abschlussjahrgangs 2023. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2023. Berücksichtigt werden künstlerische Positionen aus Malerei, Fotografie, Skulptur, Video sowie Installationskunst. Eine unabhängige Fachjury wird über die Vergabe des Preises entscheiden, der im kommenden Oktober im Rahmen einer Ausstellung der nominierten Künstlerinnen und Künstler in der Kölner Niederlassung von Ketterer übergeben wird. Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält zusätzlich eine Einzelausstellung in der Ketterer-Kunst-Galerie in Berlin, die für Mitte Dezember 2023 geplant ist. Die Ausschreibungsunterlagen sind zu finden unter kettererkunst.de/masterclass.