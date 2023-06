KeiyaA vereint in ihrer Musik vieles: ihre Jazz-Ausbildung am Altsaxophon, Einflüsse aus R'n'B und Hip-Hop, eine kraftvolle Stimme und Texte über das Leben als schwarze Frau in den USA. Ähnlich vielseitig ist auch Dawuna: Der Songwriter und Multiinstrumentalist aus Kenia experimentiert mit elektronischer Musik, mit Neo-Soul und Gospel - und singt von männlicher Zerbrechlichkeit. Am 23. Juni sind die beiden Tausendsassas im Haus der Kunst gleich nacheinander zu erleben - am 24. sogar mit Vorgespräch um 18 Uhr.

Tune: KeiyaA & Dawuna, Freitag, 23. Juni, und Samstag, 24. Juni, jeweils 20 Uhr, Westgalerie im Haus der Kunst, Prinzenregentenstraße 1, www.hausderkunst.de