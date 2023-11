So unterschiedlich, wie die Programme im Gop-Varieté-Theater auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: jeweils ein Thema, das sich als roter Faden durch die Show zieht. Im Falle des Regisseurs Knut Gminder führte das zu so gelungenen Gop-Produktionen wie "Trust me" oder "La Strada", deren nachpandemisches Update "La Vie" jüngst in München zu sehen war. Dagegen stellt Gminders Show "Keine halben Sachen", die jetzt Premiere hatte, eine Ausnahme dar. "Sie ist eine Nummernrevue mit künstlerischen Hochkarätern, ohne ein übergreifendes Konzept", erklärt Gminder im Vorfeld. Allenfalls könne man sie als Gäste des Conférenciers Marcel Kösling betrachten.

Glücklicherweise ist der Hamburger dann weit mehr als nur ein Ansager, der den Zuschauern erst ankündigt, was sie sehen werden, und ihnen danach erklärt, was sie gesehen haben. Stattdessen entpuppt er sich schnell als singender, zaubernder und kalauernder Allrounder, der nicht nur einen Tisch schweben lassen kann, sondern auch den Dialog mit dem Publikum mit leichter Hand dirigiert. In Windeseile hat er recherchiert, wer an diesem Abend die weiteste Anreise zurückgelegt hat, die Rosenheimer Gäste werden da locker von den Bambergern, den Potsdamern und schließlich von den Hannoveranern aus dem Feld geschlagen. Wobei für letztere eigentlich eine Show im GOP-Stammhaus, dem Georgspalast in Hannover, weit naheliegender wäre.

Sogar hochspannenden Nervenkitzel fabriziert Kösling, indem er das Hütchenspiel mit einer Art Russisch Roulette kombiniert: In dieser Variante ("und nein, liebe Kinder, keinesfalls nachmachen!") ist in einer von sechs Papiertüten ein 20 Zentimeter langer Zimmermanns-Nagel versenkt. Welche das ist, lässt sich erst nach dem Draufschlagen mit der flachen Hand feststellen. "Es kursieren Videos im Netz, in denen man sieht, dass dieser Trick auch misslingen kann!", hatte Geschäftsführer Peter Weil noch vor der Show erklärt. Ein Anblick, der dem Premierenpublikum erspart bleibt. Eine spontan gecastete Zuschauerin durfte nach dem Vertauschen der Tüten entscheiden, welche davon Kösling am Ende auslassen sollte - und lag damit richtig.

Detailansicht öffnen Das Brüderpaar Karpovich aus Kasachstan zeigt auf der vergleichsweise niedrigen Bühne des Münchner Gop eine Schleuderbrett-Nummer mit atemberaubend hohen Sprüngen. (Foto: Gop München)

Die akrobatischen Darbietungen wiederum stimmen atmosphärisch perfekt in die Adventszeit ein. Allen voran Anastasiia Potorochenko aus Kiew: Hoch über den Köpfen des Publikums verbiegt sich die Kontorsionistin in einer überdimensionierten, durchsichtigen "Weihnachtskugel" in anmutigen Posen, schwingt elegant weiter, selbst als die Kugel sich in zwei Hälften öffnet. Hoch oben in der Luft führen auch die Argentinier Seb & Nat ihren emotionalen Tanz als sinnliche Strapatennummer auf; unten auf dem Boden begeistert indes das Duo Resurrection aus Kuba mit seiner harmonisch-kraftvollen Hand-auf-Hand-Equilibristik.

Mit Dynamik und technischer Brillanz drehen dann die brasilianische Jongleurin Jéssica Savalla und die High-Speed-Rollschuhakrobaten Alyona und Vova aus Odessa die Tempo-Spirale noch einmal kräftig weiter. Am Ende zeigt das Brüderpaar Karpovich aus Kasachstan auf der vergleichsweise niedrigen Bühne eine Schleuderbrett-Nummer mit atemberaubend hohen Sprüngen, Twists und Salti, bei denen sie sich gegenseitig bis knapp unter die Bühnendecke katapultieren. Nein, halbe Sachen macht dieses Ensemble nicht, im Gegenteil zielt es aufs große Ganze.

Keine halben Sachen, bis 14. Jan. 2024, Gop Varieté, Maximilianstr.47, www.variete.de