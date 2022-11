Der mit 6000 Euro dotierte Deutsche Kabarettpreis 2022 geht an das Duo Ulan & Bator. Das teilte das Nürnberger Burgtheater, das den von der Stadt Nürnberg gestifteten Preis alljährlich vergibt, mit. Das Duo Ulan & Bator alias Sebastian Rüger und Frank Smilgies verstehe es, mit einer Mischung aus perfekter Körperkomik und intelligent-verrückter Sprachakrobatik menschenfreundlichen Humor auf die Bühne zu bringen, hieß es zur Begründung. Den mit 4000 Euro dotierten Förderpreis erhält Jean-Philippe Kindler. Der mit 2000 Euro dotierte Sonderpreis geht an Birgit Süss. Die Preise sollen am 14. Dezember bei einer Gala in der Nürnberger Tafelhalle verliehen werden. Der deutsche Kabarettpreis wird seit 1991 jährlich in Nürnberg verliehen. 2021 war Horst Evers ausgezeichnet worden.