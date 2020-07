Erforscht in seinem aktuellen Programm die Rolle des Mannes in unserer Zeit: Kabarettist Michael Altinger.

Auch das Wirtshaus im Schlachthof traut sich jetzt wieder an ein eingeschränktes Bühnenprogramm. Am Montag, 6. Juli, wirft Michael Altinger - dessen hier für den Donnerstag vorgesehene BR-"Schlachthof"-Sendung mit Christian Springer noch entfällt - wie schon in fast allen seinen Soloprogrammen ein "Schlaglicht" auf das fiktive bayerische Dorf Strunzenöd. Im so betitelten zweiten Teil einer Trilogie über "den Verlust von Wahrheit und Moral" geht es gewohnt aufgekratzt insbesondere um die Rolle des Mannes in unserer Zeit.

Tags darauf ist dann Annamirl Spies "z'China dahoam". Das ehemalige langjährige "Couplet AG"-Mitglied lässt darin ihren dreijährigen China-Aufenthalt in Shenjang Revue passieren. Mit lustigen Anekdoten zu chinesischen Strafzetteln oder Hochzeitsfeiern, aber auch analytisch und eingebettet in eine bayerische Rahmenhandlung.

Michael Altinger, Mo., 6. Juli; Annamirl Spies, Di., 7. Juli, jeweils 20 Uhr, Schlachthof, Zenettistr. 9, Telefon 72018264, vollständiges Programm hier