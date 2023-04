Veranstaltungen zum Stand der Provenienzforschung in München

Die Diskussion über koloniale und NS-Raubkunst hat das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Provenienzforschung geschärft. Am internationalen Tag der Provenienzforschung, Mittwoch, 12. April, gibt es auch in München Veranstaltungen zum Thema: Im Museum Fünf Kontinente informiert Richard Hölzl, seit Februar dort als Provenienzforscher tätig, über seine Arbeit. Beginn ist um 19 Uhr. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte bietet um 11.30 Uhr einen Stadtrundgang, Titel "Gemälde, Kunsthandel und Provenienz forschung - Spurensuche im Kunstareal". Um 13 Uhr gibt es zudem einen Zoom-Vortrag, in dem sich der Forschungsverbund Provenienzforschung Bayern vorstellt.

Tag der Provenienzforschung, Mi., 12.4., Museum Fünf Kontinente, www.museum-fuenf-kontinente.de, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Infos und Zoom-Link unter www.zikg.eu