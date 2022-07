Ob die lange geplanten Kammerspiele in Ingolstadt gebaut werden können oder nicht, darüber entscheiden am Sonntag die Bürger.

In Ingolstadt können die Bürger am Sonntag bei einem Bürgerentscheid über einen Theaterneubau abstimmen. Es geht um den Neubau eines nach derzeitigen Planungen 45 Millionen Euro teuren Theaters, das während der geplanten Sanierung des Stadttheaters als Ersatzspielstätte und später als "Kleines Haus" genutzt werden soll. Die Kammerspiele sollen in Nachbarschaft des Stadttheaters entstehen. Gegen das Projekt wurde eine Bürgerinitiative gestartet. Die Kritiker sehen den Neubau als überdimensioniert an und befürchten Umweltbelastungen durch den Bau. Die Stadt hingegen wirbt für eine Zustimmung. Da der Freistaat mehr als die Hälfte der geplanten Kosten trage, bliebe die finanzielle Belastung für die Stadt gering.

Ohne den Theaterbau müsste bei der Sanierung des Stadttheaters ein mehrere Millionen Euro teures Theaterzelt aufgestellt werden, das später nicht mehr weiter genutzt werden könne. Die Stadt will die neuen Kammerspiele mit 250 Sitzplätzen errichten. Während der Nutzung als Interimsspielstätte könne die Kapazität auf bis zu 450 Plätze erweitert werden. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Streit um den geplanten Neubau.