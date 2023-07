Zwei Radfahrer wurden am Wochenende verletzt, weil Autoinsassen die Türen unachtsam öffneten (Archivbild).

Wegen der Unachtsamkeit von Autoinsassen werden zwei Radfahrer am Wochenende verletzt. Die Münchner Polizei zeigt beide Unfallverursacher an und rät zum "Holländergriff".

Der "Holländergriff" würde manchen Unfall vermeiden helfen, davon ist die Polizei überzeugt. Autofahrer sollten ihre Türe immer mit der rechten Hand öffnen, Beifahrer mit der linken - und so sicherstellen, dass sich der Blick beim Aussteigen automatisch über die eigene Schulter nach hinten wendet und kein vorbeifahrender Radler übersehen wird.

Gleich zwei derartige Unfälle ereigneten sich am Wochenende. Am Freitag gegen 21.30 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Leopoldstraße. Zur gleichen Zeit parkte dort ein Mercedes am rechten Fahrbahnrand ein. Der Beifahrer, ein 18 Jahre alter Münchner, öffnete die Autotür, die Radfahrerin stieß dagegen und wurde leicht verletzt. Der 18-Jährige wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Am Samstag gegen 10.15 Uhr parkte ein 43-Jähriger mit seinem BMW am rechten Fahrbahnrand der Maxhofstraße ein. Als er die Tür öffnete, stieß eine 53-jährige Radlerin dagegen. Verletzt musste sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Maxhofstraße komplett gesperrt werden. Auch der 43-Jährige wurde angezeigt.