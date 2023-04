Einen Tag vor Ostern suchen zwei Männer noch nach der wahren Bedeutung des Fests. Güldenstein und Rosenkranz waren schon in Shakespeares "Hamlet" ständig unterwegs - diesmal aber nicht in königlichem, sondern in göttlichem Auftrag: In der neuen Eigenproduktion "Ei, ei, wir hör'n uns" des Hofspielhauses betraut der Erzengel Michael die beiden Boten damit, das Osterfest genauer zu ergründen und schickt sie auf eine Reise durch Himmel und Hölle. Die gut zweistündige Theaterkomödie wird von Burkhard Kosche, Sebastian Schmid, Dominik Wilgenbus und Veronika Eckbauer auf die Bühne gebracht, die das Publikum nicht nur spielend, sondern auch singend unterhalten wollen. Um den bunten Mix aus Oper, Komödie und Konzert auch geschmacklich abzurunden, serviert das Hofspielhaus dazu österliche Mini-Häppchen.

"Ei, ei, wir hör'n von uns!", Sa., 8. April, 20 Uhr und So., 9. April, 18 Uhr, Tickets 25 € (ermäßigt 15 €), Hofspielhaus, Falkenturmstr. 8