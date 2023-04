Von Amelie Krügel und Ariane Witzig

Eierfärben, Hasen backen, Zweige schmücken, alles hübsche Beschäftigungen, um sich zu Hause auf die Osterfeiertage einzustimmen - aber das größte Vergnügen ist dann doch die Eiersuche bei schönem Wetter irgendwo draußen. Nicht nur für Kinder ist das ein Spaß, auch die neugierigsten unter den Tieren im Tierpark Hellabrunn hatten in den vergangenen Jahren immer eine Riesenfreude daran, von den Tierpflegern gebastelte Geschenke zu entdecken. Dieses Jahr gibt es das nicht, dafür hat man sich im Tierpark andere Aktionen einfallen lassen.

Von Karfreitag, 7. April, bis Montag, 10. April, immer von 9 bis 18 Uhr, sind in einigen Tieranlagen Holz-Silhouetten von Ostereiern, Osterhasen und Osterküken versteckt, die gesucht, gesichtet und gezählt werden wollen. Wer die richtige Anzahl auf der an den Kassen erhältlichen Teilnahmekarte einträgt und in die an den Ausgängen befindlichen Boxen wirft, hat die Chance auf Gewinne wie Tageskarten, Jahreskarten und limitierte Fotobücher von Elefanten-Nachwuchs Otto. Die Karten gibt es täglich allerdings nur in begrenzter Auflage, früh dran zu sein, lohnt sich also.

Detailansicht öffnen Bei einer der Osteraktionen im Olympiapark durften Kinder Rieseneier bemalen. (Foto: Catherina Hess)

Beliebtes Ziel für einen Ausflug am Ostersonntag ist traditionell der Olympiapark, wo auch dieses Jahr wieder rund um den Olympiaturm eine Party mit Musik, Zaubershows, Bastelständen, einem Märchenzelt und Kinderschminken startet. Am Glücksrad kann man Freikarten für Events und Freizeiteinrichtungen gewinnen. Neu beim Osterfest sind der Hindernisparcours mit Mini-Boulder-Wand, Reifenlauf, Hüpfbällen und einem Kletterturm. Und immer wieder hoppelt einem ein menschlicher Osterhase, der Schokolade verteilt, über den Weg.

Am Ostermontag, 10. April, ist von 13 bis 16.30 Uhr auch im Besucherpark des Münchner Flughafens einiges los. Die Kleinen können sich am Abenteuerspielplatz und Mini-Airport austoben, süße Überraschungen suchen und an diversen Aktionen teilnehmen. Interessant sind insbesondere die geführten Airport-Live-Touren um jeweils 14, 15 und 16 Uhr, die den Gast mitten ins Geschehen der Flughafenwelt eintauchen lassen - ein spannender Blick hinter die Kulissen aus nächster Nähe.

Die Allianz Arena und das FC Bayern Museum setzen hingegen ganz aufs klassische Programm: Die Eiersuche am Ostersonntag. Der Ausflug im Zeichen des FC Bayern soll sich auch für die Großen lohnen, denn die Suche, verpackt als Rätselspaß, zieht sich durch die gesamte Ausstellung. Eine Zeitreise durch die Vereinsgeschichte, spielerisch erkundet mit den Maskottchen Bernie und Mia.

Detailansicht öffnen Unverwüstliche Holzhasen auf dem traditionellen Ostermarkt in der Marktstraße von Bad Tölz. (Foto: Manfred Neubauer)

Wen es an den Feiertagen eher raus aus der Stadt und ins Grüne zieht, der könnte einen Abstecher auf den traditionellen Ostermarkt in Bad Tölz machen. Vor der malerischen Kulisse der Marktstraße gibt es dort noch bis Ostermontag in rund 30 Hütten Kunsthandwerk und Kulinarisches aus dem Oberland. Kinder können im Pavillon malen oder Last-Minute-Ostergeschenke für die Eltern basteln (11 bis 18 Uhr, Karfreitag geschlossen).

Detailansicht öffnen Das Freilichtmuseum Glentleiten vermittelt einen Eindruck vom ländlichen Leben in früheren Zeiten. (Foto: Hartmut Pöstges)

Im Freilichtmuseum Glentleiten versteckt der Osterhase am Sonntag und Montag kleine Käfer anstelle von Eiern auf dem ganzen Gelände. Die können die glücklichen Finder später an einem Stand gegen echte Bio-Eier eintauschen. Und die sind allemal gesünder als alle Schokohasen, die in den nächsten Tagen zuhauf in den heimischen Nestern liegen werden.