Bernd Schreiber, Präsident der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, in seinem Büro in Schloss Nymphenburg.

Bernd Schreiber ist nicht nur seit 2011 Präsident der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung und damit Herr über 45 Schlösser und Burgen, dazu Museen, Gärten und Seen im Freistaat. Er ist auch der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen, die unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung gegründet worden ist. Als solcher ist er Gastgeber einer Tagung in Schloss Nymphenburg zum Klimawandel und dessen gravierenden Auswirkungen auf die historischen Gärten in Deutschland. Die Auftaktveranstaltung zu dem Fachkolloquium an diesem Mittwoch, 31. Mai, von 17 Uhr an, im Orangeriesaal ist öffentlich und mit freiem Eintritt. Es gibt Vorträge über die durch Klimawandel verursachten Schäden in Deutschlands historischen Parks sowie (von 18 Uhr an) eine Podiumsdiskussion mit Fachleuten, unter anderem vom Münchner Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.