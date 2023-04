Aktuell singt Alexander Köpeczi den Reinmar von Zweter im "Tannhäuser" bei den Osterfestspielen in Salzburg. Dort wurde der junge Bass aus Rumänien, Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper, jetzt mit dem Herbert-von-Karajan-Preis 2023 ausgezeichnet. Der renommierte Preis wurde von der Witwe des Dirigenten, Eliette von Karajan, gestiftet und wird seit 2017 im Rahmen der Osterfestspiele verliehen. Er zeichnet insbesondere Nachwuchskünstlerinnen und -künstler für herausragende Leistungen aus und ist mit 50000 Euro dotiert. In diesem Jahr geht er erstmals an gleich drei aufstrebende Künstler: neben Köpeczi an den Tänzer Michael Loehr, Mitglied der Emanuel Gat Dance Company, und an den jungen Regensburger Dirigenten Oscar Jockel, Assistent von Kirill Petrenko.

In München wird man Alexander Köpeczi in der Neuproduktion von "Aida" erleben, in der er die Rolle des Ramfis verkörpert, Premiere ist am 15. Mai. Köpeczi begann seine musikalische Ausbildung als Pianist und Liedbegleiter. Es folgte ein Gesangsstudium an der Gheorghe-Dima-Musikakademie in Cluj-Napoca, Rumänien. Sein internationales Debüt als Solist gab er 2014 beim Opernfestival Miskolc in Ungarn. 2017 wurde der Bass Mitglied des Lya-Hubic-Opernstudios an der Rumänischen Nationaloper in Cluj-Napoca und 2019 Solist der dortigen Staatlichen Ungarischen Oper. An der Ungarischen Staatsoper in Budapest gab er 2020/21 Rollendebüts als König ("Aida") und Doktor ("Pelléas et Mélisande"). 2020 gewann er beim Internationalen Tenor-Viñas-Gesangswettbewerb in Barcelona den Sonderpreis für die beste Verdi-Interpretation. Seit der laufenden Spielzeit 2022/23 ist er Mitglied des Ensembles der Bayerischen Staatsoper. Die Salzburger "Tannhäuser"-Rolle, den Reinmar von Zweter, wird er im Nationaltheater von Mai bis Juli 2024 verkörpern.