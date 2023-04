Die Ausstellung "Trace - Formations of Likeness" im Haus der Kunst zeigt Fotografie und Videokunst aus The Walther Collection.

Die Liste ist lang und reicht von Ai Weiwei über Karl Blossfeldt und August Sander, Richard Avedon und Sue Williamson bis Zhang Huan: "Trace - Formations of Likeness" heißt die Ausstellung im Haus der Kunst, die von Freitag an Fotografie und Videokunst aus The Walther Collection zeigt. Diese gemeinnützige Kunststiftung setzt sich kritisch mit historischer und zeitgenössischer Fotografie sowie verwandten Medien auseinander und ist in New York und Neu-Ulm ansässig.

Im Mittelpunkt stehen moderne und zeitgenössische afrikanische Fotografie und Videokunst, neuere chinesische und japanische Fotografie und Medienkunst sowie historische Fotografie des 19. Jahrhundert aus Europa und Afrika. "Trace" versucht anhand von Aufnahmen von Menschen, Orten und Objekten den gesellschaftlichen Wandel in unterschiedlichen geografischen, soziopolitischen und kulturellen Räumen nachzuzeichnen. So sind Zanele Muholis Porträts Schwarzer Angehöriger der südafrikanischen LGBTQ+ Szene ebenso zu sehen wie Accra Shepps Serie von Occupy-Wall-Street-Demonstrierenden, die in den Straßen von New York gegen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit aufbegehrten.

Trace - Formations of Likeness, Fotografie und Video aus The Walther Collection, Haus der Kunst, 14. April bis 23. Juli